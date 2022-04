Tornano le Kardashians, tra dolci attese e nuovi amori

(ANSA) - ROMA, 10 APR - The Kardashians, la famiglia più famosa in America e la più seguita sui social, con Kristen, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tutte socialite amatissime, si riunisce per una nuova serie, dal 14 aprile su Disney+ . Nell'estate scorsa era andato in onda l'ultimo episodio della serie "Al passo con i Kardashian". La fine del docu reality aveva gettato nella disperazione milioni di fan di tutto il mondo che si erano appassionati per quattordici anni e 20 stagioni alle vicende della celebre famiglia. Praticamente hanno visto crescere le famose ragazze.

Ora arriva la nuova serie la cui produzione è iniziata tra settembre e ottobre del 2021. E saranno tante le sorprese e i colpi di scena, tra il divorzio di Kim e Kanye West, la seconda gravidanza di Kylie Jenner e il fidanzamento di Kourtney con Travis Barker.

La vita quotidiana delle protagoniste subisce pressioni per il controllo di un giro d'affari da un miliardo di dollari tra moda, beauty, eventi e partecipazioni tv. Ma non mancano i momenti della giornata spassosi, come la gestione delle boutique multimarca D-A-S-H con i brand più alla moda oppure il rientro dei bambini da scuola. (ANSA).