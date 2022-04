Creatore Squid Game, in 2/a stagione critico mondo diviso

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Nella seconda stagione di Squid Game "e in tutti gli altri progetti a cui sto lavorando, sarà impossibile non affrontare temi come la polarizzazione politica, le divisioni culturali e sociali, l'emergenza climatica, le crisi del mondo di oggi. Sono argomenti sui quali continuo la mia osservazione e la mia critica". Lo spiega Hwang Dong-hyuk, showrunner e regista dell'hit globale, durante gli incontri della serie Deadline Contenders, organizzati a Los Angeles in presenza e online dalla testata, con autori e protagonisti di alcune serie più attese o più amate della stagione.

La produzione sudocoreana, un thriller distopico/dramma/commedia nera/satira sociale in nove episodi, dal debutto a settembre, è diventata nel giro di poche settimane la serie di maggior successo di sempre di Netflix con oltre un miliardo e 600 milioni di ore di visione. La scrittura della seconda stagione, che dovrebbe essere pronta per il 2024, procede per Hwang Dong-hyuk, in parallelo alla preparazione di un film che sembra evocare alcuni temi della serie, Killing Old People Club: una storia, che stando a quanto ha spiegato l'autore qualche giorno fa al Miptv di Cannes, trae ispirazione dalle opere di Umberto Eco e sarà più violento di Squid game.

Della seconda stagione "conosco il flusso generale della storia e so quali personaggi appariranno" aggiunge, annunciandone già due: "sicuramente ci sarà il protagonista Seong Gi-hun (il ludopata squattrinato, interpretato da Lee Jung-jae, ndr) e ritroveremo il Front Man" ( il misterioso responsabile della 'gestione' dei giochi, che nella prima stagione è stato interpretato da Lee Byung-hun). (ANSA).