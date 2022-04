I tormenti di Elisabeth Moss per le Shining Girls

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Dopo quello che lui mi ha fatto, le cose non sono come dovrebbero. Dalle piccole cose, fino alle grandi". Un viaggio attraverso lo spazio e il tempo per rintracciare un killer pericolosissimo prima che possa rintracciarla. A compierlo è la vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss (già apprezzata protagonista di The Handmaid's Tale) in Shining Girls, una nuova serie definita "un thriller metafisico" da Apple TV+, dove debutterà il 29 aprile con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale.

Ideata da MRC Television, la serie è prodotta anche da Appian Way di Leonardo di Caprio e adattata per la televisione dalla showrunner Silka Luisa, con la vincitrice dell'Emmy Award Michelle MacLaren che dirige i primi due episodi.

Basata sul romanzo bestseller di Lauren Beukes, "Shining Girls" segue le vicende di Kirby Mazrachi (Elizabeth Moss), un'archivista di un giornale di Chicago le cui ambizioni giornalistiche si sono interrotte a seguito di una traumatica aggressione subita cui è sopravvissuta per miracolo. Quando Kirby scopre che un recente omicidio rispecchia le dinamiche del suo caso, collabora con il giornalista, esperto ma travagliato, Dan Velazquez (Wagner Moura) per scoprire l'identità del suo aggressore. Più si rende conto che questi cold case sono indissolubilmente legati tra loro, più i traumi personali e la realtà offuscata di Kirby consentono al suo aggressore di rimanere sempre un passo avanti alle indagini. Una storia sempre attuale come purtroppo lo sono i casi di femminicidio, aggressioni ale donne in ogni sua forma. (ANSA).