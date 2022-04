Un doc sulle donne dall'Ucraina in fuga in Italia

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Dal 24 Febbraio 2022 le vite dei cittadini ucraini sono rimaste sospese. La guerra ha messo in fuga milioni di donne che con figli e nipoti hanno cercato riparo oltre il confine della propria terra. Molte di loro sono arrivate in Italia dove sono state accolte da parenti, amici e sconosciuti che sono diventati, improvvisamente, famiglia.

Domenica 10 aprile alle 21:20 su Real Time va in onda "Donne oltre il confine" l'instant doc scritto e diretto da Francesca Di Stefano con la collaborazione di Jlenia Currò, disponibile anche in streaming su discovery+, che racconta il conflitto russo-ucraino attraverso storie di donne che partono, in viaggio verso la loro nuova vita in Italia, e di donne che accolgono.

Storie, spaccati di vita, paralleli, costruiti alternando interviste e materiale documentaristico volti a testimoniare un sentimento di resilienza forzata, ma anche storie di un Paese che si ritrova unito, da nord a sud, in un'ondata di accoglienza e solidarietà senza precedenti. Come quella di Katerina, una donna di 41 anni, insieme a sua suocera e le sue due bambine Anastasia e Alexandra sono partite da Kiev allo scoppio della guerra . Una coppia di amici le ha accompagnate in auto fino a Budapest e, da lì, sono arrivate in Italia in treno.

Destinazione finale del viaggio: Benevento. Lì sono state accolte a casa di Nina, una loro zia. Anastasia e Alexandra hanno 12 e 10 anni e sono pattinatrici di velocità a livello agonistico.

Tra i loro idoli c'è la campionessa italiana di pattinaggio Francesca Lollobrigida (medaglia d'argento e di bronzo ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022) conosciuta durante una gara disputata in Italia un paio di anni fa. Nina, zia intraprendente, si rivolge alla campionessa su Instagram, chiedendole un aiuto per fare tornare le piccole in pista e Francesca risponde all'appello con affetto ed entusiasmo: le invita a Roma per un allenamento speciale e, grazie anche alla collaborazione della federazione, riesce a dare loro l'opportunità di continuare ad allenarsi. (ANSA).