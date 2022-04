Sky: crescita 6% ascolti per Pechino Express in Uzbekistan

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Per l'episodio di questa settimana di Pechino Express, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, trasmessa da Sky Uno/+1 e on demand, condotta per l'occasione da Enzo Miccio anzichè da Costantino della Gherardesca, infortunatosi nella puntata precedente, si sono registrati 431.000 spettatori medi e una share dell'1,5%, in crescita del +6% rispetto alla scorsa settimana. Nei sette giorni, invece, ha raggiunto 1.041.000 spettatori medi, raddoppiando gli ascolti del giovedì.

Dopo la Turchia, la Rotta del Sultani delle sette coppie in gara di Pechino Express ha toccato l'Uzbekistan.Ma a posto di Costantino, volato in Italia per accertamenti dopo il suo incidente, i viaggiatori hanno trovato Enzo Miccio, pietra miliare nella storia di Pechino Express e feroce compagno in gara, poche puntate fa dello stesso Costa. "Costantino è Pechino Express, occupare il suo posto non sarà facile - ha detto Miccio - ma voglio prendere il timone di questo viaggio straordinario e raccontare luoghi meravigliosi: sarò un conduttore gentile ma spietato". Per la prima tappa uzbeka tragitto di 86 km, dalla fortezza Ayaz Qala fino alla Kuhna Ark Citadel, culminato con l'ennesima vittoria di tappa della coppia Italia-Brasile composta da Nikita Pelizon e Helena Prestes. Nella quinta puntata la gara è partita dalla fortezza di Ayaz Qalam nel deserto del Kyzylkum, dove i viaggiatori hanno dovuto collocare l'Uzbekistan su una mappa e individuarne i confini. Ai blocchi di partenza Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Fidanzatini, Victoria Cabello e Paride Vitale I Pazzeschi, Fru e Aurora Leone Gli Sciacalli, Nikita Pelizon e Helena Prestes Italia-Brasile, Barbascura X e Andrea Boscherini Gli Scienziati, Bugo e Cristian Dondi Gli Indipendenti, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, Mamma e Figlia. Prima destinazione il villaggio di Khiva. Quindi le sette coppie hanno potuto iniziare il viaggio per il quale hanno dovuto scegliere tra mezzi di trasporto di fortuna messi loro a disposizione. (ANSA).