Otto selezionati Premio Solinas Bottega Sceneggiatura fase II

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Si è conclusa la seconda fase di selezione de La Bottega della Sceneggiatura iniziativa di Premio Solinas e Netflix rivolta a giovani autrici e autori che rappresentano la multiculturalità italiana e che desiderano sviluppare storie per serie Tv. La giuria, dopo aver affiancato in qualità di mentori le autrici e gli autori dei 18 soggetti di serie che hanno partecipato al Lab di Orientamento, ha valutato gli stessi soggetti e selezionato 8 progetti che riceveranno una borsa di studio di 2.500 euro cadauno per partecipare al Laboratorio di Alta Formazione.

I selezionati per questa fase sono: Galena di Marco Panichella; Has been di Valerio Burli ed Emanuele Mochi; Il peso del mondo di Jacopo Cazzaniga; Kill GaribaldiI di Eduardo De Mennato e Gianmarco Santoro; Le figlie di Roma di Federica Baggio e Anna Francesca Leccia; Michelangelo di Davide Cescutti e Marco Stampone; Miele Amaro di Ernest Dan Azobor; Tre padri contro tre madri di Luigi Manca. Le autrici e gli autori degli otto progetti selezionati inizieranno ora il Laboratorio di Alta Formazione, un percorso non full time della durata di tre mesi, che si comporrà di sessioni di coaching e masterclass con i mentori e con altri grandi professionisti italiani e internazionali tra cui Jamie Campbell, Stefano Bises, Francesco Bruni, Alessandro Fabbri, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, Monica Rametta, Maddalena Ravagli, Leonardo Fasoli. Il percorso permetterà agli aspiranti sceneggiatori/e di affinare le conoscenze e le proprie skill di scrittura e di scrivere una puntata pilota del loro progetto. Al termine di questo Laboratorio di Alta Formazione, i giurati analizzeranno infatti i nuovi materiali ricevuti e selezioneranno un primo ed un secondo progetto ritenuti meritevoli. Al primo progetto selezionato verrà assegnato il Premio de La Bottega delle Sceneggiatura di 6.000 euro e i suoi autori o autrici riceveranno una proposta di collaborazione come assistenti in una Writers' Room di un progetto seriale in cui Netflix è coinvolta. Gli autori-autrici del secondo progetto riceveranno una proposta di collaborazione come assistenti in una Writers' Room di un progetto seriale in cui Netflix è coinvolta. (ANSA).