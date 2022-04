Alessandro Greco, con Cook40' porto il buonumore

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Portare un sorriso, perché ora c'è bisogno di leggerezza. E ogni pretesto è buono per ottenerla, anche la cucina": con il tono garbato che contraddistingue il suo stile, Alessandro Greco entrerà nelle case degli italiani per regalare un po' di buonumore con "Cook40'", il nuovo programma in onda dal 9 aprile alle 12.00 su Rai2. "Dopo la guerra invisibile del Covid, di fronte alla quale dobbiamo ancora avere grande attenzione, nessuno si sarebbe aspettato questa immane tragedia in Ucraina, una guerra vera. Ora mi interessa essere associato alla spensieratezza", dice il conduttore intervistato dall'ANSA. In 12 puntate, l'obiettivo del programma, realizzato in collaborazione con Triangle, è celebrare la cucina "slow" e la convivialità dimostrando, orologio alla mano, che per mettere in tavola un menù completo, dall'antipasto al dessert, non servono molte ore in cucina, ma, come indica il titolo, soltanto "40 minuti". Ma davvero si può fare? "Certo, usando la cucina tradizionale, e quindi i fuochi, ma anche facendosi magari aiutare da alcuni strumenti, come il microonde, le vaporiere, i robot da cucina. E poi serve preparare una linea di ingredienti che spesso abbiamo in casa", spiega, "dimostriamo che la cucina anche se in breve tempo può essere un rituale per creare un pasto da condividere". Il programma prevede la competizione tra due concorrenti a cui saranno proposti due menù diversi da realizzare in 40' minuti con la tecnica della cottura mista. Alla fine di ogni puntata sarà la cantachef Angelica Sepe a decretare la proposta più convincente. "Quello che è interessante dello show è l'equilibrio tra il tutorial e la gara vera e propria, mentre il tempo scorre sullo schermo", prosegue il conduttore, che dopo il successo di "Dolce Quiz" sempre su Rai2, ritenta la carta del cooking show, "ma stavolta ampliando il menù con una cucina a 360 gradi". (ANSA).