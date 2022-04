20 anni dopo Ozpetek scommette ancora su Fate Ignoranti

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Il film - dice Ferzan Ozpetek - aprì 20 anni fa uno sguardo nuovo sull'idea di tradimento, amicizia e diversità, entrando nelle famiglie lo ha sdoganato. Ma il punto era far incontrare due mondi diversi e apparentemente inconciliabili. E' una sorte di prequel perchè raccontiamo il prima e il dopo". Esce il 13 aprile sulla piattaforma Disney+ Le fate ignoranti la serie, trasmessa in contemporanea in più di settanta Paesi con il titolo internazionale The ignorant angels.

Ricalca le orme del film cult film di Özpetek, che torna qui a dirigere assieme a Gianluca Mazzella. Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta sono i protagonisti insieme a Luca Argentero, Carla Signoris, Serra Yilmaz (anche nel film originale), Burak Deniz, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano. Nel cast anche Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi. E' la prima serie italiana Disney Original.

Otto gli episodi, scritti da Gianni Romoli e Özpetek (showrunner). Come nel film, Antonia (Capotondi), dopo la morte del marito (Argentero) scopre che egli aveva una relazione con un giovane uomo (Scarpetta). Incredula, va a conoscerlo e comincia con lui una relazione di profonda amicizia, che vede coinvolta anche la sua cerchia, composta da tanti personaggi profondi ed eterogenei. Punta di diamante la colonna sonora che vede Mina interpretare il brano originale 'Buttare l'amore'. "A partire dalla sceneggiatura - spiega Ozpetek - mi è venuta voglia di cambiare le cose, ad esempio l'incidente che apre la serie con Luca Argentero l'ho voluto davanti al Colosseo, ma mi dicevano che in quel luogo nessuno doveva morire. Ho convinto il Comune spiegando che il personaggio a un certo momento si sarebbe alzato, non sarebbe morto (puoi si toglie il casco e cade definitivamente). Il lavoro interpretato da Scarpetta era inizialmente il gommista, ma poi mi sono innamorato del lavoro degli scenografi dell'Opera e così l'ho fatto diventare un pittore". Romoli: "E' la storia di un gruppo e la forma seriale aiuta a trattare le storie individuali di tutti i personaggi. e il gruppo diventa un gruppo di resistenza, un avamposto".

(ANSA).