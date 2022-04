Enrico Papi, a Big Show racconto l'umanità della gente comune

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Oggi più che mai, di fronte alla guerra, la leggerezza è indispensabile, obbligatoria. Chi sta a casa, e magari lotta con le proprie battaglie quotidiane, ha diritto ad avere un momento di evasione. Se regalo un sorriso a chi soffre, ho svolto il mio compito, sento che devo farlo": saranno l'ironia divertente, accanto all'effetto sorpresa e a una buona dose di emozione, le carte che Enrico Papi è pronto a giocarsi per conquistare gli spettatori di Canale 5, dove da venerdì 8 aprile condurrà in prima serata il nuovo varietà "Big Show". Dopo il successo di "Scherzi a parte" (di cui a settembre guiderà la nuova edizione), per Papi è arrivato il momento di cimentarsi "in un genere e in un ruolo che non ho mai fatto in tv: il pubblico mi vedrà in una veste diversa, che mette in risalto il mio carattere", dice il conduttore in un'intervista all'ANSA. In questo varietà è l'elemento "umano" a fare la differenza: tutti infatti possono diventare protagonisti, quando meno se l'aspettano, grazie a qualche bonario e spassoso "inganno". Un "people show" quindi, dedicato "alle persone comuni, che hanno molto da dire più dei cosiddetti vip e la cui umanità e dignità possono uscire fuori in tv", spiega Papi, "dal covid siamo passati alla guerra, le notizie non sono mai allegre, abbiamo il compito di far svagare il pubblico. Questa volta lo faremo miscelando divertimento e umanità". Nelle varie puntate (per il momento sono 5), il conduttore - accompagnato dal comico Scintilla e da Cristina D'Avena - attraverso ingegnosi stratagemmi renderà persone ignare di tutto protagoniste a propria insaputa di un'incredibile sorpresa.

Oltre a una grande orchestra e al corpo di ballo, non mancheranno anche ospiti famosi: nella prima puntata arriveranno Gigi D'Alessio e Alex Britti, ma, precisa Papi, "i vip sono a servizio delle persone comuni, per regalare loro la serata più bella". (ANSA).