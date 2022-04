Sara Simeoni, quelle Olimpiadi a Mosca senza inno

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Era il 26 luglio 1980 e a Mosca (allora in Unione sovietica) con un volo Sara Simeoni vinceva l'oro nel salto in alto all'Olimpiade. Uno scatto che l'ha immortalata nella bibbia dello sport, riccia, sorridente sul materassone dopo il salto che la consacrò alla storia. Sara Simeoni torna in tv il 10 aprile su Rai Storia: si sono anche arte, musica, cinema e comicità nel palinsesto che la campionessa olimpica ex primatista mondiale di salto in alto disegna per la sua "Domenica Con", in onda dalle 14.00 alle 24.00. Non manca la rievocazione della sua carriera e dei grandi eventi sportivi come le Olimpiadi, delle quali è stata anche protagonista, da Monaco 1972 a Los Angeles 1984.

Ricostruendo l'escalation dei suoi record - in particolare i 2,01 metri raggiunti a Brescia nel 1978 e quello olimpico di 1,97 ottenuto a Mosca - la Simeoni racconta anche le Olimpiadi di Montreal 1976 (argento) e nell'ex Urss del 1980, segnate dal boicottaggio degli Stati Uniti. Due eventi approfonditi, in serata, dal doc i "Montreal 1976 e Mosca 1980". Alla domanda Mosca 1980 che città era, l'atleta replica: "Ho pochi ricordi.

Feci un giro guidato dopo aver vinto l'oro. La piazza Rossa, il Bolshoi. Ci mostrarono la città velocemente". Deteneva già il record del mondo "e la vittoria agli Europei, quindi volevo proprio la medaglia d'oro. Ma durante le prove ero nervosa.

Vinsi l'oro. Ma niente bandiera italiana - gareggiavamo sotto quella del CIO - niente Inno. Il boicottaggio americano per l'invasione sovietica dell'Afghanistan privò l'Olimpiade dei suoi simboli. Sul podio, dentro di me, cantai Viva l'Italia di Francesco De Gregori".

Nel suo palinsesto su Rai Storia di domenica non è un caso che Simeoni abbia inserito le Olimpiadi di Roma del 1960: "Avevo 6 anni, le ho viste in tv, ed ero la vincitrice del concorso di disegni organizzato dal ministero dell'Istruzione per l'evento, chissà era destino..me lo sono chiesta". E ancora, le Olimpiadi di Città del Messico del 1968 con il "pugno alzato" degli afroamericani Smith e Carlos e con la rivoluzione nel salto in alto di Dick Fosbury. Ai temi dello sport si alternano le altre passioni di Sara Simeoni: dalla tv alla musica. (ANSA).