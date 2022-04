Ozpetek, Le Fate Ignoranti, la serie dal film che cambiò società

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il film "Le Fate Ignoranti" ha segnato intere generazioni e ha in un certo senso contribuito a cambiare la società, "a cambiare lo sguardo verso un tipo di persone. Abbraccia un'apertura mentale totale su tutto", ha detto Ferzan Özpetek in un'intervista a Rtl 102.5 in vista di Le Fate Ignoranti: La serie, dal 13 aprile su Disney+ trasmessa in contemporanea in più di settanta Paesi.

"È la prima serie italiana che viene trasmessa così in tutto il mondo. L'ultima puntata dura più di tutte le altre ed è stata girata a Istanbul", ha detto Özpetek. "Mi sono trovato molto bene a lavorare con la Disney, ma anche a lavorare con i miei meravigliosi attori. Cristiana Capotondi con la quale ho lavorato in questa occasione per la prima volta, Luca Argentero che è presente in tutte le puntate in un modo insolito. Poi Eduardo Scarpetta, una vera scoperta. Non solo secondo me, ma anche secondo anche altri registi, diventerà un attore mondiale.

E poi Ambra Angiolini, Paola Minaccioni, Carla Signoris, Edoardo Purgatori, Serra YÕlmaz, Burak Deniz, Filippo Scicchitano". "Le Fate Ignoranti" è un film che ventuno anni fa ha segnato la carriera di Özpetek. "È stato un film che ha fatto il botto", ha detto il regista.

Parlando della serie Ozpetek ha spiegato: "Raccontiamo un po' il pre della storia. Ci siamo anche detti che oggi non fa più scandalo se si scopre che il marito di una nostra amica ha un altro uomo, perciò lo abbiamo raccontato in un modo che colpisce comunque lo spettatore", ha detto il regista. "Si possono amare due persone contemporaneamente? Io dico di sì però quello che potrebbe essere deve essere a carte scoperte con tutti. Qui, invece, lei non sa che lui ha un mondo e l'altro non sa che lui ha un'altra famiglia. Vedendo la serie dentro di te dici che vorresti stare con loro".

I film di Özpetek hanno sempre una canzone che li ricorda, in questo caso il regista si è affidato a Mina. "È una persona dalla quale sono dipendente", ha svelato. Anche la canzone di riferimento della serie "Le Fate Ignoranti" è stata fatta da Mina e si chiama "Buttare L'Amore". "Anche stavolta me l'ha regalata". (ANSA).