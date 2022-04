Hbo e Warner Bros per 2 serie spinoff del film Sherlock Holmes

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - HBO Max e Warner Bros. stanno lavorando a costruire un universo cinematografico-TV di Sherlock Holmes sullo stampo delle serie TV derivate da Suicide Squad e The Batman sullo streamer WarnerMedia.

Due potenziali serie spin-off del franchise di film della Warner Bros. con Robert Downey Jr. e Jude Law sono in fase di sviluppo iniziale presso HBO Max.

Robert Downey Jr., che ha interpretato il personaggio del detective nel film del 2009 di Guy Ritchie e il sequel nel 2011, è nel team come produttore esecutivo per entrambi i progetti con la sua casa di produzione 'Team Downey'. Non è chiaro tuttavia se l'attore riprenderà il ruolo.

Secondo quanto scrive Deadline, ognuna delle due serie si focalizzerà su due personaggi diversi, si tratterebbe di ruoli nuovi, non introdotti prima.

Sherlock Holmes è il personaggio letterario più rappresentato in assoluto sia in film che in televisione. Oltre 75 attori hanno indossato I panni dell'investigatore ideato dalla penna di Arthur Conan Doyle.