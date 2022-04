Rai: premio Sergio Bonelli a Zerocalcare e Carlos Grangel

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Carlos Grangel e Zerocalcare: sono questi i vincitori della prima edizione del premio intitolato alla memoria di Sergio Bonelli e ideato da Roberto Genovesi, direttore di Cartoons On The Bay e Davide Bonelli, patron della omonima casa editrice e figlio di Sergio. La giuria composta da Roberto Genovesi, Davide Bonelli, Pierluigi Colantoni (direttore della Comunicazione Rai) Michele Masiero (direttore editoriale della Bonelli Editore) e Maurizio Imbriale (vicedirettore della direzione Distribuzione Rai), ha premiato Grangel come Autore dell'anno e Strappare Lungo i Bordi di Zerocalcare come Prodotto crossmediale dell'anno ispirato a un fumetto. La premiazione avverrà nel corso della 26/a edizione di Cartoons On The Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Interactive Art Forms, che si svolgerà a Pescara nella giornata di venerdì 3 giugno alla presenza della giuria e dei vertici di Rai Com e Sergio Bonelli Editore.

"Non si potevano scegliere - dice Genovesi - nomi migliori per onorare la memoria di Sergio Bonelli, colonna portante della storia del fumetto italiano alla cui memoria è dedicato il premio che Cartoons On The Bay assegna in esclusiva da quest'anno in collaborazione con gli amici della Bonelli Editore. Carlos Grangel, che firma anche il manifesto del festival, è uno dei più incisivi character designer dell'universo dell'animazione degli ultimi decenni, mentre Zerocalcare è un autore che è riuscito a dimostrare, con il successo delle sue opere, che il fumetto italiano, attraverso estro e talento, può continuare ad essere medium di riferimento nell'universo culturale pop". "Non abbiamo avuto dubbi nell'indicare due dei maggiori talenti creativi in circolazione: Zerocalcare, che reputo abbia vinto più che brillantemente la non facile sfida di portare le sue personalissime storie di carta sugli schermi e teleschermi, facendosi preciso e acuto narratore del presente, e Carlos Grangel, il grande artista spagnolo che con l'efficacia del suo segno ha saputo tratteggiare delle figure talmente forti e iconiche da rimanere impresse nell'immaginario collettivo" commenta Davide Bonelli, direttore della Sergio Bonelli Editore. (ANSA).