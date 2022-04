Serata speciale Focus su Sarajevo 30 anni dopo

(ANSA) - ROMA, 04 APR - L'assedio di Sarajevo dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996, "il più lungo della storia moderna" ricorda Roberto Olla, viene ripercorso a 30 anni dal suo inizio nella serata speciale che Focus (canale 35) dedica al racconto della guerra nella ex Jugoslavia. Un'esplorazione fra traumi, vittime, macerie e atrocità, quanto mai attuale, con la guerra in Ucraina. Ad aprire la serata, curata da Carlo Gorla per la Direzione Generale Informazione Mediaset, è in prima serata, lo speciale di Roberto Olla 'Jugoslavia, la morte di un Paese', sulla dissoluzione della Jugoslavia di Tito. A seguire, con la regia di Roberto Burchielli, Toni Capuozzo e il suo cameraman Igor Vucic rievocano le cronache di quei giorni nel reportage '1992-2022 - Ritorno all'Inferno'.

"Undici mila 541 mila sedie rosse, una per ogni vittima, uccise dai proiettili dei cecchini e dalle schegge delle granate", hanno ricordato a Sarajevo in occasione del trentennale, l'inizio dell'assedio, esordisce Olla nel suo racconto. Sarajevo "era in qualche modo il simbolo di una città multietnica - sottolinea nello speciale la diplomatica Laura Mirachian, capo missione durante la guerra dei Balcani -. Era la prima volta che in Europa esplodeva un conflitto del quale poi avremmo capito la portata". Il racconto tra immagini d'archivio, testimonianze e commenti, traccia un viaggio nella storia del Paese, dal dominio unificatore di Tito alla sua dissoluzione dopo il crollo del Patto di Varsavia. Il "mosaico artificiale" tenuto insieme da Tito fatalmente si scompone, spiega il generale di Brigata Nicola Conforti. "I massacri e le stragi di civili sconvolgono l'opinione pubblica mondiale" aggiunge Olla, si arriva così all'istituzione da parte dell'Onu di un tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, ma a lungo, l'Occidente, diviso sul conflitto, non ha saputo dare risposte adeguate alle violenze sempre più terribili.

Diventa ancora più personale il racconto nello speciale di un grande inviato di guerra del Tg5, Toni Capuozzo. In questi giorni "è difficile essere qui e sapere quello che succede in Ucraina - spiega - Le guerre sono tutte diverse ma hanno sempre qualcosa in comune. La follia, l'orrore, il dolore, le illusioni". (ANSA).