In autunno striscia quotidiana di Damilano su Rai3

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Da settembre Rai3 manderà in onda una striscia quotidiana di informazione che sarà curata e condotta da Marco Damilano, già direttore dell'Espresso e commentatore in numerosi programmi televisivi. Lo rende noto la Rai, spiegando che la trasmissione comincerà alle 20.35, durerà dieci minuti, e andrà in onda da un innovativo studio nella sede Rai di viale Mazzini a Roma.

L'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e il direttore dell'Approfondimento Mario Orfeo hanno espresso soddisfazione e rivolto a Damilano auguri di buon lavoro per la preparazione del programma. (ANSA).