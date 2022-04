Francesco Gabbani, vivo green e cerco la felicità

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Per me i 40 anni sono un nuovo inizio perché si può sempre ricominciare da capo e anche cambiare vita": a pochi mesi da un compleanno 'da ricordare' (il prossimo 9 settembre), Francesco Gabbani non ha alcuna voglia di "tirare le somme", ma al contrario vuole godere con consapevolezza e con l'immancabile sorriso il momento felice che sta vivendo. Il cantante infatti ha di fronte una nuova sfida professionale, la conduzione dello show ecologico "Ci vuole un fiore", in onda venerdì 8 aprile su Rai1 in prima serata, in coppia con Francesca Fialdini. Pensato per ricordare l'urgenza di temi come la sostenibilità, il disastro ambientale e l'emergenza climatica, il programma, realizzato in collaborazione con Ballandi, sarà un vero e proprio "varietà impegnato": musica, balli e gag, senza mai perdere di vista l'obiettivo di ricordare che "non c'è un Pianeta di riserva e dobbiamo rimediare ai danni che lo sviluppo dell'uomo ha procurato", dice Gabbani in un'intervista all'ANSA. "Per me la natura è fonte di ispirazione, nella vita e nelle canzoni, è qualcosa di necessario. Non sono un attivista, ma mi sento green", prosegue il cantante, che sempre ad aprile sarà impegnato con l'uscita del suo prossimo album, "Volevamo solo essere felici", un titolo malinconico "perché la felicità è soggettiva, ma tutti la cerchiamo e per questo è malinconica, come se fossimo intrappolati in questa ricerca". Sul palco di Rai1 in tanti saliranno per mettersi in gioco, tutti in una veste inedita: Ranieri, Vanoni, Tananai, Morgan e Fulminacci, Insinna, Capatonda e Giraud, e poi Piero Angela, Luca Parmitano, Giorgio Parisi, Carlo Cottarelli e Stefano Mancuso. Lo show non dimenticherà la tragedia che si sta consumando alle porte dell'Europa: "parleremo anche di Ucraina: è impensabile che ci siano ancora conflitti armati", dice Gabbani che nel 2017 andò proprio a Kiev per l'Eurovision Song Contest. (ANSA).