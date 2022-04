'Servant of the people', arriva su La7 la serie con Zelensky

(ANSA) - ROMA, 03 APR - 'Servant of the people', la serie evento che ha consacrato l'attuale presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky come attore popolare, arriva su La7. In esclusiva per l'Italia, lunedì 4 aprile andrà in onda dalle 21.15 una serata première che proporrà - con la presentazione di Andrea Purgatori - i primi tre episodi della fiction, incentrata sul professore di liceo Vasyl Petrovych (Zelensky) - doppiato per l'occasione dall'attore Luca Bizzarri - e sulla sua inaspettata ascesa a presidente del suo Paese. Una storia profetica: lo stesso Zelensky è diventato presidente dell'Ucraina e, di lì a breve, il capo di Stato al centro del più grande e sanguinoso conflitto nel cuore dell'Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.

'Servant of the people', prodotta da Kvartal 95 (la società di produzione dello stesso Zelensky) è stata trasmessa tra il 2015 e il 2019 con successo di critica e ascolti sulla rete televisiva Ucraina '1+1', approdando poi anche in Germania, Francia ed Emirati Arabi. Diventata un vera e proprio serie-documento, è stata nuovamente distribuita in Inghilterra su Channel Four ed è disponibile su Netflix negli Stati Uniti. A chiudere la serata sarà proposto infine 'Zelensky the story', un docufilm in prima tv che riassume lo straordinario percorso del presidente ucraino, dai suoi inizi come attore e produttore di programmi tv fino alla sua campagna spettacolare, alla sua elezione, alla sua rivalità con il presidente della Russia, al conflitto oggi in corso. (ANSA).