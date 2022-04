Domenico Iannacone, io tra i sentieri dell'umanità vulnerabile

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Nel nuovo ciclo di puntate sono andato a indagare tra le pieghe di un'umanità fragile e vulnerabile: una sorta di fotografia prima del frastuono delle bombe della guerra che da oltre un mese stanno cambiando il nostro modo di guardare, che ci hanno riportato a interrogarci sul passato e sul futuro, sulle categorie fragili, su chi vive ai margini e chi si batte per gli ultimi". Domenico Iannacone, giornalista, conduttore, ideatore, sceneggiatore, torna su Rai3 dal 9 aprile alle 21.45 con il suo Che ci faccio qui. Un viaggio in cinque puntate i cui "periferia, ambiente, legalità, immigrazione, accoglienza", diventano i sentieri attraverso i quali vengono tracciate le storie dei protagonisti di questa stagione. "Ma per farlo non occorre, a mio modesto avviso, essere morbosi: i protagonisti sono uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. I luoghi diventano protagonisti, ad esempio le città o alcune periferie, pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile".

La prima puntata si intitola 'Ti Amo Ancora': "Siamo a Borgo Vecchio, che pur trovandosi nel cuore di Palermo, sembra diviso da un muro invisibile dal resto della città. Ripercorro le strade di questo quartiere e, insieme all'educatore e rapper Christian Paterniti, in arte Picciotto, riannodo i fili delle esistenze di Carmelo, Roberto, Alessio e Mark, quattro ragazzi fino a ieri compagni di scuola: li avevo incontrati anni fa da bambini, oggi li ritrovo giovani adulti costretti a fare i conti con le proprie scelte, alcuni diventati genitori a loro volta giovanissimi. Tra case diroccate, disoccupazione, criminalità e abbandono scolastico, a Borgo Vecchio anche le vite dei più giovani si consumano in fretta. E' il ritratto di un mondo apparentemente bloccato e senza speranza. Un luogo dove il peso della vita arriva presto e si diventa padri quasi senza saperlo". (ANSA).