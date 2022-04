The kardashians, dal 14 aprile su Disney + nuova serie

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La famiglia più famosa e amata in America e seguita in tutto il mondo, torna con una nuova serie: The Kardashians sarà in esclusiva su Disney+ dal 14 aprile con un nuovo episodio ogni giovedì. Il reality offre uno spaccato delle vite delle protagoniste, tante e tutte molto modaiole. A tornare sotto i riflettori, ci sono Kristen, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kyle. Oggi, Disney+ ha diffuso la key art dell'attesissima nuova serie The Kardashians.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie.

Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari ai momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola, questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori.

Tra il divorzio di Kim e Kanye West, la seconda gravidanza di Kylie Jenner e il fidanzamento di Kourtney con Travis Barker, le storie da raccontare saranno tante. Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l'executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. (ANSA).