Don Matteo senza rivali per ritorno, 6,5 milioni e 30%

Don Matteo colpisce ancora e non ha rivali: la serie si rinnova ma il successo è quello di sempre.

Ieri sera è andata in onda su Rai1 la prima puntata della tredicesima stagione che ha sfiorato il 30% (29,9%)di share con una media di 6 milioni 541mila telespettatori. La nuova puntata dell'Isola dei famosi 2022, si è fermata a 2.380.000 spettatori pari al 15.7% di share Prodotto da Rai Fiction e Lux Vide, la fiction con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, ha visto il ritorno di Flavio Insinna mentre è atteso l'arrivo di Raoul Bova nel quinto episodio, ha così consolidato il successo delle passate edizioni.

Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction ha evidenziato: "Un esordio che è una straordinaria conferma per Don Matteo 13. Il risultato della prima serata dice di un'inossidabile affezione per il personaggio di Don Matteo e per il suo storico interprete, Terence Hill, un testimonial della fiction Rai e della collaborazione con la Lux Vide. È il felice inizio per una nuova appassionante stagione che chiamerà il grande pubblico a conoscere personaggi nuovi che si aggiungono a una squadra ormai consolidata ma anche a una svolta importante nel segno del rinnovamento di una solida tradizione". Le fa eco Luca Bernabei, AD di Lux Vide : "Ciò che rende possibile, dopo 13 serie, il successo di Don Matteo è la fedeltà e l'amore di un gruppo di persone che da più di 20 anni si dedica a questa serie con passione. Pensiamo a quelle dei propri personaggi di Terence Hill, Nino Frassica, Natalie Guetta e Flavio Insinna. Una fedeltà e un amore che ha contagiato anche Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico. Solo così si può rimanere nel cuore degli spettatori di Rai1, anche loro rimasti fedeli per più di 20 anni". Stefano Coletta, direttore di Rai1: "Don Matteo è la famiglia per il pubblico mainstream, consegna riferimenti e riconoscimenti identitari al pubblico della rete ammiraglia. Abbiamo tutti bisogno di maggiore leggerezza, di volti amicali, di un linguaggio lontano dall'ambivalenza" (ANSA).