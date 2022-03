Wolf Like Me, un padre una figlia e una vampira

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Un padre, una figlia e un lupo mannaro, o meglio una lupa mannara: sono questi gli ingredienti di Wolf Like Me. La miniseria in sei puntate, un fantasy comedy, che arriva dall'Australia, e debutta su Amazon Prime Video il 1 di aprile.

Josh Gad (Little Monsters) è Gary, un vedovo sulla quarantina che non riesce a superare il trauma della perdita della moglie e non è in grado di aiutare la figlia undicenne, Emma, a fare lo stesso. I due faticano a comunicare e Gary con gli appuntamenti è un disastro. Isla Fisher (Fata madrina cercasi, due Single a Nozze) è Mary, laureata in psicologia che scrive una rubrica di consigli sui problemi quotidiani. Anche lei è vedova - suo marito è stato divorato in Europa da un animale feroce - e conduce un'esistenza estremamente ritirata. I tre si incontrano - o meglio, si scontrano - per caso e da quel momento le coincidenze si accumulano, Mary e Gary continuano a imbattersi l'una nell'altro.

Insomma Wolf Like Me è uno show che è un mix di generi tra dramma, commedia, romance e naturalmente horror, più fantasy però. Gary quando scopre la natura di Mary capisce che non può permettersi che una lupa mannara entri in confidenza con sua figlia, anche se questa donna è proprio fantastica e non solo, è anche anche l'unica in grado di comunicare con Emma. Insomma un bel pasticcio. Abe Forsythe, attore, regista e produttore australiano, creatore di Wolf Like Me, miscela una coppia inverosimile quanto la storia, ma i due attori sono bravi ci sarà finale speciale che finalmente svela la verità. Con loro nel cast la giovane Ariel Donoghue. (ANSA).