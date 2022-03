Sky Tg24 in onda da oggi da un nuovo studio

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Sky TG24 cambia per raccontare il cambiamento. Restando fedele ad un'evoluzione che fa parte della propria storia, il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis va in onda, da oggi, dal suo studio principale interamente riprogettato e rinnovato, fondendo tecnologie d'avanguardia ad uno stile ancora più caldo e contemporaneo, per continuare ad accrescere la connessione tra studio e spettatori. Lo Studio 10 della sede di Milano potrà, infatti, avvalersi di nuovi elementi scenografici e soluzioni per la messa in onda - sottolinea una nota Sky - di altissima qualità. L'innovazione tecnologica sarà sempre più funzionale e al servizio delle scelte editoriali: grafiche animate, interattività, set che si modificano in funzione della tipologia di racconto e di approfondimento che va in onda. Ogni scelta sarà collegata ai contenuti prodotti, alle notizie e alle scelte degli argomenti da affrontare. A cominciare dal look, i cambiamenti vanno nella direzione di una maggior vicinanza al pubblico. L'obiettivo è stato quello di creare un ambiente più caldo, accogliente e intimo. Il tutto sempre con grande attenzione all'evoluzione tecnologica, come strumento determinante e sempre più centrale per testimoniare e raccontare ciò che accade attorno a noi. Dall'uso sempre più approfondito ed efficace dei dati, alla realtà aumentata, all'integrazione dei linguaggi televisivi e del mondo digitale, all'utilizzo versatile dei set che cambiano a seconda dei temi e del linguaggio, l'innovazione è un elemento irrinunciabile del percorso intrapreso dalla testata. Sky TG24 sarà, inoltre, il primo canale di news in Italia ad avere uno studio in realtà aumentata dedicato al 100% all'informazione.

Tra i numerosi cambiamenti: due nuove postazioni per la conduzione, di cui una con 6 diversi punti di seduta e ripresa, che potrà ruotare di 180° .Mentre una seconda postazione è stata allestita per condurre dalla cosiddetta 'soft area'. Trecento metri di 'strip led' caratterizzeranno ogni singolo programma in onda, 84 nuovi monitor con bordi ultrasottili miglioreranno la leggibilità dei contributi. (ANSA).