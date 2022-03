Speravo de morì prima, serie su Totti in chiaro su Tv8

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti", una dramedy in sei episodi targata Sky Original e tratta da "Un capitano" di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli Libri S.p.A., arriva per la prima volta in chiaro, su TV8, dal 30 marzo, ogni mercoledì, alle ore 21.15.

Diretta da Luca Ribuoli, la serie vede Pietro Castellitto nei panni del leggendario numero 10 e si concentra sull'ultimo anno e mezzo di carriera dell'ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio. Tra presente e passato, Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti unirà l'epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato anche attraverso le immagini d'archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera, e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio.

Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

Il cast: Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti; Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente (ANSA).