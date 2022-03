Luxuria e Savino, con L'Isola un'occasione per 'evadere'

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - L'Isola dei famosi "l'ho già fatta da concorrente arrivando a vincerla (nel 2008), da opinionista e da inviata. E' un meccanismo che conosco abbastanza bene in tutti i ruoli... mi manca solo interpretare il ruolo della palma". Lo dice all'ANSA sorridendo Vladimir Luxuria, tornata opinionista (lo era già stata nel 2011 e nel 2017), stavolta insieme a Nicola Savino, nella squadra del reality, del quale è partita su Canale 5 l'edizione 2022 condotta da Ilary Blasy. Un racconto televisivo con i naufraghi e l'inviato Alvin in Honduras, scandito sull'ammiraglia Mediaset da due puntate il lunedì e il giovedì in prime time e da una striscia quotidiana alle 16.40, più gli appuntamenti su Mediaset Infinity e Mediaset Extra. "Ho ridetto di sì all'Isola dei Famosi anche perché ho la garanzia di avere a fianco come altro opinionista Nicola Savino, con cui avevo fatto da inviata, con lui conduttore, l'ultima edizione del programma in Rai, nel 2012, oltre ad altri lavori insieme - spiega Luxuria -. Ho una grande stima nei suoi confronti".

Sentimento ricambiato da Savino: "Sia con Vladimir che con Ilary si è creato subito un bel clima e questo è prezioso" sottolinea il conduttore radiofonico e televisivo, che ha accettato di tornare da opinionista perché "è un programma di cui mi piace lo spirito. Naturalmente e sadicamente mi piace vederlo anche se non mi sognerei mai di farlo, perché detesto il digiuno. E' un reality con una tradizione anche di leggerezza e di brillantezza nella conduzione, da Simona Ventura a Alessia Marcuzzi , a Ilary Blasy... io mi lascio volutamente fuori". In questo momento "c'è bisogno di programmi di intrattenimento più che mai... - aggiunge Luxuria -. Serve anche rifiatare. Il che non vuol dire posare il cervello sul tavolo e essere cinici o indifferenti alle cronache e alle notizie sulla guerra, ma bisogna evadere ogni tanto". Per Luxuria l'Isola può essere anche l'occasione per affrontare temi importanti: "sono dei contenitori, tocca a noi metterci dei contenuti. Oggi temi come la pace, la misoginia, la xenofobia potrebbero emergere in base a quello che accade. Non partiamo certo con l'idea di educare il mondo attraverso un reality, ma se succedesse qualcosa non passerà inosservata". (ANSA).