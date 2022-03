Su Nove serata evento Due uomini in guerra: Zelensky vs Putin

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Il conflitto Russia-Ucraina e i due leader protagonisti: continua sul Nove sabato 26 marzo con la serata evento "Due uomini in guerra: Zelensky vs Putin" a partire dalle 21:25. Verranno proposti tre documentari a tema che aiuteranno a conoscere gli uomini, e i rispettivi Paesi, che in queste drammatiche settimane sono al centro dello scacchiere politico internazionale: in prima serata alle 21:25 "Zelensky: l'uomo, l'eroe" (Zelensky: the man who took on Putin, 1x30'), a seguire "Sfida nucleare - La minaccia di Putin" (What if Putin goes nuclear?", 1x60') e "La spia e il Cremlino - A Russian spy story" (Secrets of the Salisbury poisonings, 1x120').

In prima serata il biopic targato Channel 4 Zelensky: l'uomo, l'eroe ricostruisce chi era, agli inizi della carriera, Volodymyr Zelensky e chi è diventato oggi. Da intrattenitore comico della tv ucraina a fondatore dell'omonimo partito politico e successivamente nuovo presidente dell'Ucraina nel 2019 con oltre il 70% dei consensi.

Firmato dalla leggenda del giornalismo Jon Snow, Sfida nucleare si interroga, alla luce degli eventi politici di oggi, se effettivamente Putin potrebbe mai utilizzare le armi nucleari a sua disposizione e, qualora lo facesse, quali sarebbero le conseguenze. Mentre La spia e il Cremlino racconta, grazie a testimonianze e prove scottanti, la storia dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal e della figlia Yulia, avvenuto nel 2018 a Salisbury, in Inghilterra, ad opera dell'intelligence militare russa.

Il pacchetto di approfondimento sull'attualità si arricchisce sabato 26 marzo anche sulla piattaforma discovery+ con il documentario del pluripremiato regista Jon Blair, "L'uomo che ha sfidato Putin" (The man Putin couldn't kill, 1x70'): la storia del tentativo di avvelenamento, da parte dei servizi segreti del Cremlino, del carismatico leader dell'opposizione Alexei Navalny. Sempre su discovery+ La spia e il Cremlino è visibile in anteprima, mentre Zelensky: l'uomo, l'eroe sarà disponibile on demand dopo la messa in onda lineare. (ANSA).