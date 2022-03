Ordinary Joe, tre vite per un solo personaggio

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Se almeno una volta vi siete chiesti dove sareste oggi se aveste intrapreso tutt'altra strada, è in arrivo la storia che fa per voi: benvenuti nelle tre vite di Joe Kimbreau, il protagonista di Ordinary Joe, la serie Nbcu in arrivo il 13 aprile su Sky Serie e in streaming su NOW, di cui è stato diffuso il trailer.

Garrett Lerner e Russel Friend (House, M.D.), creatori e produttori esecutivi della serie, immaginano tre percorsi di vita diversi e paradossali per un unico personaggio, che al momento della laurea si ritrova a dover scegliere che carriera intraprendere, cambiando per sempre il suo destino e quello delle persone che lo circondano. Il protagonista, Joe Kimbreau, è interpretato da James Wolk (The Crazy Ones, Mad Men, Tell Me a Story, Watchmen). Nel primo scenario Joe è una rockstar affermata, è sposato con l'aspirante politica Amy Kindelán (Natalie Martinez) e affiancato da Eric Payne (Charlie Barnett), suo miglior amico e manager. La sua ex ragazza del college Jenny Banks (Elizabeth Lail) è diventata un'avvocata di successo, ma conserva un segreto sulla vecchia relazione con Joe. Nel secondo, Joe è un infermiere ancora legato sentimentalmente a Jenny: hanno avuto un figlio, ma non sono più felici. Amy è sposata con Eric, il miglior amico di Joe, diventato chef. Nel terzo, Joe è un eroico poliziotto, che a dieci anni dalla laurea rincontra Amy, diventata una politica affermata al fianco del deputato Diaz. Jenny è invece un'assistente procuratrice distrettuale: ha avuto un figlio da Joe, ma non gliel'ha mai detto. Nel cast anche David Warshofsky nei panni di Frank Kimbreau, lo zio di Joe; Anne Ramsay in quelli di Gwen Kimbreau, la madre di Joe; Adam Rodriguez alias Bobby Diaz, deputato del Congresso; Christine Adams nei panni di Regina Diaz, moglie di Bobby; John Gluck è il figlio di Joe e Jenny; Joe Carroll è Ray, ipotetico marito di Jenny; Gabrielle Byndloss nei panni di Mallory, ipotetica moglie di Eric; Jason Burkey è Darren, altro ipotetico marito di Jenny; Jack Coleman è il dottor Douglas Banks, padre di Jenny.

La serie è creata da Garrett Lerner e Russel Friend, anche produttori esecutivi, ed è prodotta da 20th Television e Universal Television per Nbcu. (ANSA).