In diretta su Sky la notte degli Oscar

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - L'appuntamento più atteso dal mondo del cinema è su Sky: nella notte tra il 27 e il 28 marzo Sky trasmetterà in diretta la 94ª edizione degli Academy Awards.

Appuntamento dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) per la magica Notte degli Oscar 2022 con il Red Carpet e tutte le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, sempre dalle 00.15.

Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata, commentando i momenti salienti insieme al "Cinemaniaco" Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24 Francesca Baraghini. Con loro tanti ospiti, tra questi il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca, presente in studio, mentre nel corso della lunga notte interverranno in collegamento tra gli altri: il duo comico Lillo&Greg, l'attrice e regista Claudia Gerini e due attori in rappresentanza del cast del film italiano nominato come miglior film internazionale "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino: Enzo Decaro e Massimiliano Gallo.

La Notte degli Oscar 2022 sarà riproposta integralmente lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio, mentre in prima serata l'appuntamento con "Il meglio della Notte degli Oscar 2022" sarà dalle 21.15 su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW e in chiaro su TV8 sempre il 28 marzo alle 23.45. (ANSA).