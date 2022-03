Il prossimo CaterRaduno sarà a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 25 MAR - "La città che ospiterà il CaterRaduno sarà….Pesaro!". Lo hanno annunciato pochi minuti fa i conduttori di Caterpillar Sara Zambotti e Massimo Cirri.

Appuntamento previsto per il primo week end di luglio, la festa annuale che chiude la stagione della trasmissione culto di Rai Radio2 tornerà in pianta stabile nella città, dopo la toccata e fuga nell'edizione itinerante dello scorso anno del CaterTour.

"Siamo felicissimi - ha commentato il sindaco Matteo Ricci in diretta, ospite della trasmissione Caterpillar - un obiettivo che seguivamo da anni. Ospitarvi sarà un orgoglio, ci prepareremo al meglio. Sarà una bella occasione per festeggiare insieme la vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2024 e la Città dei Giovani 2022". Nelle prossime settimane verrà svelato il programma, "tanti ospiti e artisti. Mi piacerebbe avere a Pesaro il sindaco di Kharkiv, vorrebbe dire che la guerra sarà finita. Kharkiv, come noi è città della Musica Unesco, Comune che abbiamo deciso di adottare, aderendo all'iniziativa di Ali 'Comune adotta Comune', per aiutarla nella ricostruzione".

(ANSA).