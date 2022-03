Biopic Netflix su Marilyn Monroe vietato ai minori di 17 anni

(ANSA) - NEW YORK, 25 MAR - Per la prima volta una produzione di Netflix viene classificata come 'hard core' per i contenuti sessuali espliciti e viene vietata ai minori di 17 anni. Si tratta di 'Blonde', il film con protagonista Ana de Armas nelle vesti di Marilyn Monroe, biopic di una delle attrici più note e iconiche della storia del cinema, basato sul romanzo omonimo del 2000 di Joyce Carol Oates.

Il divieto ai minori non ha sorpreso il regista Andrew Dominik. "E' un film duro - aveva detto il mese scorso - se al pubblico non piace, è un c... di problema suo. Non sono in corsa per una carica pubblica. E' un NC-17 (equivalente americano di vietato ai minori di 17 anni, ndr) su Marilyn Monroe, è ciò che volete vero? Voglio andare a vedere la versione vietata della storia di Marilyn Monroe". In Blonde, come nel libro, ci sono anche scene di stupro.

Secondo l'Hollywood Reporter, l'anteprima del film era prevista a Cannes, ma è stato confermato che invece non ci sarà. La classificazione 'vietato ai minori' potrebbe rappresentare un problema se la pellicola uscirà prima nelle sale cinematografiche, alcune delle quali sono riluttanti a trasmettere film del genere. Al momento Netflix non ha ancora deciso la data di uscita. (ANSA).