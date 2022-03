The Staircase arriva su Sky serie con Firth e Collette

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Basato su una storia vera, The Staircase approfondisce la vita dello scrittore Michael Peterson, della sua grande famiglia della Carolina del Nord e la morte sospetta di sua moglie Kathleen. Arriva in primavera su Sky e in streaming su NOW la miniserie The staircase, con il Premio Oscar e vincitore del bafta Colin Firth (Kingsman - Il cerchio d'oro, A Single Man) nei panni di Michael Peterson e Toni Collette (Cena con delitto - Knives Out, Le nozze di Muriel) nei panni di Kathleen Peterson.

Coprodotta da Annapurna Television, la miniserie, in otto episodi, è scritta da Antonio Campos e Maggie Cohn che ne sono anche produttori esecutivi e showrunner. Antonio Campos è inoltre il regista di sei degli otto episodi, due episodi sono diretti da Leigh Janiak.

Nel cast, oltre a Colin Firth e Toni Collette anche Michael Stuhlbarg (Your Honor), Juliette Binoche (Chocolat), Dane DeHaan (ZeroZeroZero), Olivia DeJonge (Elvis), Rosemarie DeWitt (Little Fires Everywhere), Tim Guinee (Inventing Anna), Patrick Schwarzenegger (Moxie), Sophie Turner (Game of Thrones), Vincent Vermignon (Romy and Michele's High School Reunion), Odessa Young (Shirley) e Parker Posey (Lost in Space).

The Staircase sarà disponibile in tutti in mercati in cui Sky è presente - Gran Bretagna, Irlanda, Germania Austria, Svizzera e Italia. Il caso è noto (ANSA).