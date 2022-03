Monica Setta, vi racconto la Generazione Z

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Più impegnati e sensibili nel sociale, iperconnessi ma con preferenza per Tik tok (contro Facebook). Età compresa tra i 12 e i 24 anni. E' ai ragazzi della "Generazione Z" che Monica Setta dedica il suo nuovo programma targato Rai2. Sei puntate, al via sabato 26/3 alle 15, tra talk e reportage per raccontarli, "capire cosa sanno e cosa vogliono".

"È una generazione che si intesta battaglie di principio, con un codice identitario interessante", racconta all'ANSA la giornalista, che continuerà a dividersi anche con "Uno mattina in famiglia" su Rai1 e "Il sorpasso" su Isoradio, mentre il 31/3 uscirà il suo ultimo libro "Italia, domani. Economia, famiglie e conflitti" (ed Rai Libri).

Scritto insieme a Marcello Villella, Giancarlo Cattaneo e Simone Di Carlo, per la regia di Francesco Ebner, "il programma aprirà ogni puntata con una domanda. Nella prima ci chiediamo qual è il 'costo' della pandemia e della guerra in Ucraina. Già - spiega - perché la Generazione Z non si è fatta mancare nulla: la minaccia del terrorismo, la crisi economica del 2008, poi due anni di Covid, lockdown, Dad. E ora anche la guerra. Per questo sabato - prosegue - al tavolo ho voluto tutte donne con la Ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone, le sottosegretarie allo Sviluppo economico Anna Ascani e alla transizione ecologica Vannia Gava e la senatrice Isabella Rauti.

Poi avrò Linda Laura Sabbadini, pioniera delle statistiche di genere, e il professor Marco Leonardi, che è il direttore del Dipe, ovvero il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di Palazzo Chigi".

Un reportage racconterà la storia di una mamma precaria durante la pandemia e un altro si immergerà proprio tra loro, i ragazzi della Generazione Z. Nelle prossime puntate sono attesi Renato Brunetta, Elena Bonetti e Maria Cristina Messa. (ANSA).