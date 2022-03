Penelope salta red carpet Bridgerton 2, Nicola Coughlan positiva

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Niente red carpet per Penelope Featherington. L'attrice Nicola Coughlan, che interpreta appunto il ruolo di colei che si rivela essere Lady Whistledown alla fine della prima stagione di Bridgerton, è risultata positiva al Covid. Non ha potuto quindi partecipare alla première della seconda stagione. Il secondo capitolo della serie prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese durante la Reggenza inglese, sarà trasmesso da Netflix a partire dal 25 marzo.

"Sono stata colpita da Miss Rona (slang per Covid-19) e mi perdo la nostra prima. Affranta è dire poco ma mando tanto affetto ai miei splendidi colleghi i quali spero passino una grande notte", ha scritto la Coughlan su Instagram.

Anche se con il Covid, l'attrice, 35 anni, ha voluto lo stesso avere un momento da red carpet mostrandosi truccata e con un gioiello al collo. Indossava tuttavia un accappatoio e i capelli raccolti in un asciugamani (ANSA).