Isaac, Moon Knight scardina stereotipi su supereroi

Scoprire che dietro il disturbo del sonno, che ti costringe a legarti al letto e a cercare di restare sveglio, pur di non vivere strane avventure notturne, c'è l'avere dentro di te una seconda personalità da ex mercenario, ora supereroe vigilante guidato da Khonshu, il dio egizio della luna e della vendetta.

Una convivenza forzata nello stesso corpo tra Steven Grant, timido e pacifico impiegato nel negozio di souvenir della National Art Gallery a Londra e il ben più risoluto e potente Marc Spector, alla quale dà forma Oscar Isaac in Moon Knight, la miniserie del Marvel Cinematic Universe, al debutto dal 30 marzo su Disney+.

E' l'adattamento del personaggio creato per i fumetti Marvel nel 1975 da Doug Moench e Don Perlin, in un racconto per il piccolo schermo in sei puntate sviluppato da Jeremy Slater, con Mohamed Diab (primo cineasta arabo a dirigere un progetto Marvel) come regista principale affiancato da Justin Benson e Aaron Moorhead.

Tra gli interpreti principali anche Ethan Hawke, al suo debutto nell'universo Marvel; l'attrice egiziana-palestinese May Calamawy, nei panni di Leila, archeologa che fa parte della vita di Marc, e fra gli altri, Gaspard Ulliel (qui alla sua ultima interpretazione), Lucy Thackeray e F. Murray Abraham voce in originale di Konshu. "Quando abbiamo parlato del progetto, ho visto che c'era l'opportunità di fare qualcosa di completamente diverso nel Mcu: focalizzarsi sulla battaglia interiore di questo personaggio, renderlo indelebile usando l'iconografia egizia e il genere superhero - spiega Oscar Isaac nell'incontro con la stampa internazionale in streaming -. L'originalità sta anche nel fatto che la storia sia mostrata dal punto di vista di Steven/Marc, da come il protagonista la viva sulla propria pelle. C'è qualcosa di terrificante in questo ma nella serie c'è anche un senso d'umorismo diverso", attraverso "qualcuno che non sa di essere divertente. Aspetti che scardinano lo stereotipo del supereroe 'vigilante' torturato e dark". (ANSA).