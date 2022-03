Tv: Volevo Fare la rockstar 2, tornano Battiston-Bellè

Al via la seconda stagione di "Volevo fare la Rock Star", la serie in onda su Rai 2 da mercoledì 23 marzo alle 21.20, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti e la regia di Matteo Oleotto. Una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni. Sono passati quasi due anni da quando Francesco (Giuseppe Battiston) è partito. C'è stato il problema di Vittorio, che prima mi ha rubato una canzone e poi ha pensato bene di rubare anche al fisco inglese, finendo in galera e coi beni sequestrati prima che potessi chiedergli un risarcimento.

C'è stata la lunga trasformazione di Nice (Angela Finocchiaro) da arpia a dolcissima nonnina. Nel frattempo, Nadja (Emanuela Grimalda) si è stabilita a casa di Olivia che punta riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma. Se Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice.

Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l'idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.

"Raccontare questa storia è stata una scommessa - sottolinea il regista Matteo Oleotto - perché partivamo da un racconto di vita vera, un blog scritto da una mamma single con tre figlie ed era quindi fondamentale riuscire a non contaminare troppo la realtà con la finzione; perché avevamo scelto di raccontare personaggi umani, sfigati e nevrotici, per suscitare più l'empatia del pubblico che non l'astrazione in una dimensione edulcorata della vita; infine, perché abbiamo scelto di impiantare il racconto nella provincia del nord-est, una porzione di Italia che nasconde storie ed atmosfere incredibili ancora da scoprire".

