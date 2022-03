Simona Ventura con Ultima fermata torna su Canale5

Proseguire il viaggio insieme o lasciare quel binario per sempre? Mercoledì 23 marzo in prima serata su Canale 5 debutta "Ultima fermata", il programma di Fascino P.g.t per Mediaset. Alla conduzione Simona Ventura, voce narrante delle storie raccontate che con questo show torna in casa Mediaset dopo la parentesi Rai1 a cominciare dall'ultima Citofonare rai2 con l'amica Paola Perego.

Ultima Fermata si propone il compito di aiutare le coppie in crisi a darsi un'ultima occasione per recuperare lo sfaldamento del rapporto. Il titolo richiama l'accostamento tra la relazione di coppia e la stazione ferroviaria. Ventura si farà garante e mediatrice del tentativo di rappacificare e rinsaldare il rapporto lacerato o meno.

Con la regia di Stefano Carriero, Ultima fermata è a cura di Raffaella Mennoia e Luca Zanforlin, produttore esecutivo Maryu Gammella. (ANSA).