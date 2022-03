Playoff Italia, a RaiSport new look con Mondiali in 4K

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Tempo di playoff per la Nazionale di calcio di Roberto Mancini. Due ostacoli separano l'Italia dai Mondiali in Qatar in agenda tra il 21 novembre e il 18 dicembre.

Giovedì 24 marzo gli azzurri affrontano al Renzo Barbera di Palermo la Macedonia del Nord. Se tutto filerà liscio, la tappa finale sarà il 29 marzo contro la vincente tra Turchia e Portogallo. E in casa Rai fervono i preparativi per questi due eventi che incolleranno alla tv oltre dieci milioni di tifosi.

In particolare, la nuova RaiSport diretta da Alessandra De Stefano si rifà il look seguendo anche le indicazioni del nuovo vicedirettore Donatella Scarnati, responsabile del calcio e "team leader" della Nazionale. Confermati in telecronaca e commento tecnico Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A fare gli onori di casa saranno Alessandro Antinelli (caporedattore centrale del calcio dal 20 marzo 2022) e Daniele Adani. Mentre da bordocampo ci sarà Tiziana Alla che a fine match realizzerà anche l'intervista a caldo con il ct Roberto Mancini. In zona flash infine Andrea Riscassi. La Rai ha acquistato dalla Fifa i diritti tv dei Mondiali in Qatar. Ben 64 partite in esclusiva che senza l'Italia prometterebbero molto meno appeal per gli spettatori e per gli inserzionisti. Ma con o senza l'Italia, la Rai si prepara al meglio per i Mondiali di calcio. E lo fa promettendo una trasmissione in alta definizione su Rai1 e in ultra Hd su Rai4K. Partite in altissima risoluzione e visibili solo grazie a tivùsat. Basta sintonizzarsi sul canale 210 della piattaforma satellitare gratuita attraverso un televisore 4K e una Cam 4K certificata tivùsat o un decoder 4K tivùsat. Grazie alla parabola, tivùsat raggiunge l'intero territorio italiano, smarca i telespettatori da ogni problema di switch off e promette un bouquet di 180 canali (tra tv e radio), di cui oltre 60 in Hd e 4K. (ANSA).