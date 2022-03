L' Amica Geniale rinnovata ufficialmente, 4/a e ultima stagione

La serie tv italo-statunitense ideata da Saverio Costanzo e prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle Italia, The Apartment e Wildside, e da Domenico Procacci per Fandango, in associazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, è stata ufficialmente rinnovata per una quarta e ultima stagione, come annunciato oggi da HBO.

Il progetto televisivo (in inglese My Brilliant Friend) è basato sull'omonima serie di romanzi della misteriosa Elena Ferrante (E/O).

"Quando abbiamo deciso di portare sugli schermi il capolavoro di Elena Ferrante - ha detto Francesca Orsi, vice presidente esecutivo di HBO programming su Variety e The Hollywood Reporter -sapevamo che la storia di Elena e Lila doveva essere raccontata per intero. E' emozionante e allo stesso tempo un po' amaro intraprendere questa quarta e ultima stagione... Non vediamo l'ora di completare il quartetto e sappiamo che ' Storia della bambina perduta' porterà la serie alla fine con lo stesso cuore, familiarità e un narrazione stupenda che ha definito il viaggio di Elena e Lila dall'inizio".

Attualmente HBO sta trasmettendo l'ottavo episodio della terza serie che si concluderà il 18 aprile.

Quanto al cast, dall'ultima scena della terza serie andata in onda su Rai1 (ora su Rai Play), è stato rivelato che Alba Rohrwacher interpreta la nuova Elena, mentre ancora nulla è ufficiale su chi sarà la nuova Lila (sarebbe tramontata la voce su Luisa Ranieri). Gaia Girace e Margherita Mazzucco hanno interpretato Elena e Lila nelle prime tre serie, letteralmente crescendo insieme ai personaggi letterari.

Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo sono gli sceneggiatori accreditati per la storia e la sceneggiatura della serie. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. (ANSA).