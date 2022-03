The Gilded Age una Downton Abbey nella NY fine 800 su Sky

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Benvenuti nella Gilded Age della Storia Americana, un periodo di grandi cambiamenti a livello economico, sociale e produttivo ma anche di crescente conflittualità tra vecchi e nuovi ricchi, all'alba della modernità. è finita il 21 marzo su Sky Serie, on demand su Sky e in streaming su Now, sbarca The Gilded Age, period drama targato Hbo. Già rinnovata per una seconda stagione, anche questa serie è firmata da sir Julian Fellowes che, dopo aver tratteggiato vizi e virtù della nobiltà inglese dei primi del '900 prima (Downton Abbey) e della prima metà dell''800 poi (Belgravia), ci trasporta ora nell'età dorata americana di fine diciannovesimo secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità.

Se la tradizione è incarnata dall'intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes van Rhijn, interpretata da Christine Baranski, spalleggiata dalla sorella Ada Brook (Cynthia Nixon), la modernità ha le appariscenti sembianze della ricchissima coppia borghese interpretata da Morgan Spector e Carrie Coon, appena trasferitasi in un nuovissimo e sfarzoso palazzo a pochi metri dalla storica dimora delle due sorelle. Nel mezzo sta la protagonista, che ha il volto di Louisa Jacobson Gummer, figlia minore di Meryl Streep: Marion Brook, la malcapitata nipote di Agnes e Ada che si ritroverà suo malgrado, insieme all'aspirante scrittrice Peggy Scott (Denée Benton), nel bel mezzo di una contesa tra le zie e i nuovi, rampanti vicini. Nel cast anche Taissa Farmiga, Blake Ritson, Simon Jones, Harry Richardson, Thomas Cocquerel e Jack Gilpin. La serie è una co-produzione HBO e Universal Television. Siamo a New York City, 1882. Dopo la morte del padre, la giovane Marian Brook - accompagnata dalla fidata Peggy Scott, alla ricerca di un nuovo inizio -, si trasferisce dalla Pennsylvania nella Grande Mela. A ospitarla sono le sue ricche e aristocratiche zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook. Ben presto Marian si ritrova però coinvolta in una guerra senza esclusione di colpi tra una delle sue zie, l'incarnazione vivente della tradizione, e i suoi ricchissimi vicini, un magnate dell'industria ferroviaria e la sua ambiziosa moglie, George e Bertha Russell. A cavallo di un mondo sull'orlo di una modernità ormai imminente, cosa sceglierà Marian? Seguirà le regole sociali prestabilite, o costruirà da sola la propria personalissima strada? (ANSA).