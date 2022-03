Torna il serale di Amici, ospiti Elisa e Frassica

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Diciotto allievi, divisi in tre squadre, pronti a contendersi la vittoria: torna domani in prime time su Canale 5, per la 21/a edizione, il serale di Amici di Maria De Filippi, la scuola del talento più longeva della tv italiana, che negli anni - adattandosi ai gusti del pubblico e all'evoluzione dell'universo televisivo e musicale - ha consolidato la sua capacità di fare scouting, formando i giovani talenti attraverso un rigoroso percorso di studio e di maturazione artistica. Superospite della prima puntata Elisa, con O forse sei tu, brano classificatosi secondo a Sanremo. Il sipario comico vede la partecipazione di Nino Frassica. Sette gli allievi della prima squadra, affidata ai prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi (LDA, Luigi, Calma, Gio Montana, cantanti, e Carola, Leonardo, Michele, ballerini); sei per la seconda, con gli insegnanti Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro (Aisha, Alex, Sissi, cantanti, e Christian, Nunzio, Serena, ballerini); cinque per la terza, con Anna Pettinelli e Veronica Peparini (Albe, Crytical, cantanti, e Alice, Dario, John Erik (ballerini). Dovrebbe essere confermata la giuria, formata da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. La supervisione è ancora nelle mani del direttore artistico Stephane Jarny, coreografo francese di livello internazionale, che ha collaborato con artisti come Kylie Minogue, Mika e Bob Sinclar; la regia è di Andrea Vicario.

Mentre l'attenzione del pubblico, concentrata sul flusso delle news nei primi giorni della guerra in Ucraina, tende ora gradualmente a riposizionarsi sull'intrattenimento, Maria De Filippi monopolizza, imbattuta, il sabato sera di Canale 5: forte del successo dell'appuntamento della domenica pomeriggio, Amici raccoglie il testimone da C'è posta per te. Tra gli ospiti degli speciali, grandi volti dello spettacolo come Loredana Bertè, Giorgia, Fiorella Mannoia, J-Ax, Emma, Fedez, Elodie, Il Volo, Cristiano Malgioglio, Pippo Baudo, Gerry Scotti, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Linus, Giulia Michelini, Carlo Verdone, dal vivo o in video. E sul fronte danza personaggi come Garrison Rochelle, Anbeta Toromani, Caterina Arzenton, Kledi Kadiu, Massimiliano Sodini. (ANSA).