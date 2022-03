Julia Roberts in scandalo Nixon con Sean Penn

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Irriconoscibili e invecchiati entrambi: Julia Roberts e Sean Penn. Due divi dei divi Hollywood più conosciuti nel mondo per lo scandalo Watergate tra i più clamorosi che negli anni '70 portò alla dimissioni del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Ma narrato in una versione inedita e moderna nella miniserie Galsit per STARZPLAY da domenica 24 aprile sulla piattaforma di streaming in Europa, America Latina e Giappone e su STARZ negli Stati Uniti e in Canada. Il drama si concentra sul ruolo svolto nello scandalo dal fedele procuratore generale di Nixon, John Mitchell interpretato da Penn, e dalla sua "ingombrante" e chiaccherona moglie Martha interpretata da Julia Roberts che nonostante la sua appartenenza al partito, è la prima persona a lanciare pubblicamente l'allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della Presidenza che della sua vita personale.

Basata sulla prima stagione dell'acclamato podcast Slow Burn e creata e prodotta da Robbie Pickering con Matt Ross come regista e produttore esecutivo. Al centro del racconto ci sono le storie mai raccontate e i personaggi dimenticati dello scandalo.

In particolare la miniserie si concentra su Martha Mitchell.

(ANSA).