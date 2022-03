Generazione TikTok, connessi, gentili e social

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Gentili, connessi e social, ma è la connessione con gli amici ad essere fondamentale per il 78% dei bambini 6-11 anni che quando vedono qualcosa di divertente, affermano di desiderare condividerlo con gli amici. Ecco spiegato il successo di WhatsApp, Youtube, TikTok, Facebook e di altri social, che avviene soprattutto attraverso lo smartphone, a cui hanno accesso il 67% dei bambini italiani dai 6 agli 11 anni, e di cui è in possesso il 38% dei più piccoli e il 58% degli undicenni. A fotografare la situazione è una ricerca, "The World according to kids", che ha preso in considerazione l'evoluzione dei bambini 6-11 anni, dopo due anni di pandemia.

La ricerca è legata ai 10 anni di Super! canale d'intrattenimento di Paramount dedicato ai più piccoli in onda sul canale 47 del dtt e di Tivusat e sul 625 di Sky. Nel suo palinsesto troviamo live action come "Henry Danger" e "Danger Force", le serie animate "A casa dei Loud" e "I Casagrandes", tanti film ma anche nuovi format come Super! House che nasce dalla fruizione simultanea di smartphone e tv. Il canale spegnerà 10 candeline di successo, e celebrerà questa giornata speciale, con una nuova serie tv spaziale: Doria, Samantha, Elliott, Martin e Will sono i cinque giovani protagonisti della nuova serie tv "The Astronauts" pronta a debuttare dal 18 marzo alle ore 20:00 prodotta da Ron Howard.

"Super! è importante perché vogliamo che i bambini che ci guardano possano sentirsi a casa, protetti, coccolati e circondati da personaggi amici" afferma Cecilia Padula, VP Kids & Family Southern Europe, Middle East & Africa, Paramount.

