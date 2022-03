Tv: Zingaretti, il Re, personaggio scorretto +RPT+

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - ++ RIPETIZIONE CON TITOLO CORRETTO ++ Luca Zingaretti debutta su Sky per vestire i panni di Bruno Testori, un personaggio che a un "certo punto decide di farsi dio" con un'idea tutta sua della giustizia. "Il re", dal 18 marzo su Sky Atlantic e in streaming su Now, non è un fantasy o un dramma storico, bensì un prison drama. Una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione Zocotoco. Otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi con Zingaretti protagonista nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura - il San Michele - in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio.

Alla domanda se è un malvagio assoluto, Zingaretti replica: "è un uomo che si sente superiore alla giustizia, anche se io non sono così netto nel giudizio. Mi sono sempre dato la regola di non giudicare i personaggi che interpreto. Cerco di coglierne le sfumature, l'umanità, i conflitti. E in questo Testori è un personaggio straordinario. Una sfida per un attore. La bellezza di questa serie, proprio nel tentativo di scansare i cliché: in fondo nessuno di noi è completamente buono o cattivo". Il male è contagioso? "Lo è, lo dice la storia del mondo dall'antico testamento ad oggi".

Nel cast Isabella Ragonese, nei panni di un'agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova, l'ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, e Giorgio Colangeli. (ANSA).