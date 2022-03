Giulietti, il premio Morrione per un'informazione libera

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "C'è con questo premio una straordinaria comunità raccolta intorno al nome e i semi lasciati da Morrione, sempre per un'informazione libera e critica. Ricordo Roberto sempre vigile e appassionato, dalla parte della Costituzione, della popolazione e della dignità della persona. In questi giorni di guerra sarebbe stato dalla parte degli invasi, ma sempre attento a darci tutte le informazioni e ogni pensiero critico". Lo dice in un videomessaggio Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi e della giuria del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, riservato a partecipanti under 30, del quale sono stati annunciati i finalisti dell'11/a edizione.

Il riconoscimento, intitolato al giornalista Rai scomparso nel 2011, fondatore di Rainews24 e di Libera Informazione, vuole fornire gli strumenti per realizzare inchieste rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale italiana o europea. La giuria ha selezionato quest'anno cinque progetti, proposti da 13 autrici e autori, scelti tra i 60 partecipanti.

Fra le novità l'introduzione di una categoria dedicata ai radio-podcast d'inchiesta.

I finalisti 2022 sono: Francesco Boscarol, Ludovica Iacovacci, Priscilla Ruggiero (categoria video inchiesta), che avranno come tutor Maria Cuffaro del Tg3; Cecilia Fasciani, Andrea Giagnorio, Sofia Nardacchione (video inchiesta), per i quali saranno tutor Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini di Report; Marika Ikonomu, Alessandro Leone, Simone Manda (video inchiesta) con tutor sacha Biazzo di Fanpage.it; Francesco Tedeschi (radio-podcast d'inchiesta) affiancato come tutor da Arcangelo Ferri di Radio 1 Rai; Margherita Capacci, Ludovica Meacci, Sofia Turati (inchiesta multimediale) con Francesco Piccinini di Deepinto.net come tutor.

A ciascun progetto finalista viene assegnato un contributo iniziale di 4 mila euro per lo sviluppo e la produzione dell'inchiesta. Un premio finale di 2 mila euro andrà all'inchiesta migliore di questa edizione. A Torino dal 27 al 29 ottobre le giornate della premiazione. La video inchiesta vincitrice sarà trasmessa da Rainews24, il podcast d'inchiesta da Radio Rai 1 e RaiPlay Sound. (ANSA).