Su Sky il 22 aprile Diavoli 2, ecco il trailer

Si avvicina il debutto su Sky e in streaming su Now della seconda stagione di Diavoli. Le immagini del trailer ufficiale annunciano che il financial thriller internazionale Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey partirà il 22 aprile. Prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions, Diavoli è una storia di potere ambientata nell'Olimpo dell'alta finanza e realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution, che per conto di Sky Studios l'ha ad oggi venduta in più di 160 territori.

Tornano i protagonisti del bestseller "I diavoli" di Guido Maria Brera (Rizzoli), per una seconda stagione, in otto episodi, che continua il racconto della silenziosa - ma dagli effetti devastanti - guerra che ha attraversato l'Occidente nell'ultimo decennio. Una guerra sotterranea, combattuta con la più potente delle armi: la finanza. Oltre ai due protagonisti, Borghi nei panni di Massimo Ruggero, nel finale della scorsa stagione nominato CEO della New York-London Investment Bank, e Dempsey in quelli di Dominic Morgan, uomo fra i più influenti della finanza mondiale, tornano nel cast anche Malachi Kirby (The Race - Corsa mortale, Radici), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero, e Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards), ancora nei panni di Daniel Duval, il fondatore di Subterranea. Accanto a loro, nei nuovi episodi anche Li Jun Li (Damages, Minority Report, Wu Assassins) nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente (Law & Order, The Man in the High Castle) come Cheng Liwei, nuovo membro del board, e Clara Rosager (The Rain, Il concorso), che sarà Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic. Alla regia tornano Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Maria Michelini (I Medici, DOC- Nelle tue mani, Blanca). La serie è scritta da Frank Spotnitz (Leonardo, Medici, The X-Files, The Man in the High Castle) e James Dormer (Strike Back, Medici), con Naomi Gibney e Caroline Henry. (ANSA).