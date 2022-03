Amanda Lear, felice di invecchiare, ho cose nuove da fare

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Sono felice di invecchiare, perché trovo tutti i giorni cose da fare". A 82 anni Amanda Lear appare in gran forma nello studio di Domenica in, accolta dall'amica Mara Venier. L'esperienza dell'operazione al cuore, a gennaio in Svizzera, è ormai alle spalle: "Mi sono riposata tanto in ospedale, ora sto benissimo, sono tornata in teatro, ho ricominciato a lavorare", assicura.

"Avevo la valvola del cuore che si chiudeva, non lasciava passare il sangue e quindi respiravo a fatica. Quando il cardiologo mi ha detto che andava cambiata, ho avuto paura.

Pensavo che dovessero aprirmi il torace, invece fanno un piccolo buchetto e entrano fino a cuore. Dura 45 minuti, è un lavoro idraulico", racconta. "La cosa brutta - confessa - era l'anestesia generale, quando sono arrivata in ospedale ho chiesto un calmante". Il timore era anche di finire nel mirino "dei paparazzi, dei giornali. Volevo operarmi a Parigi, la signora Macron ha una figlia cardiologa, ma ho preferito Zurigo, in Svizzera. Non sono molto coraggiosa, ma ce l'ho fatta da sola". Prima del ricovero, aggiunge ridendo, "ho fatto testamento: le Louboutin alle amiche, qualcosa anche ai gatti, agli uomini della mia vita niente perché non se lo meritano".

Del passato e della sua vita da romanzo la cantante, attrice, conduttrice, modella non rinnega nulla: "Ho fumato, bevuto, mi sono drogata, ho avuto ragazzi pazzeschi, non ho rimpianti. Gli sbagli? Nella vita l'unico modo per andare avanti, fare progressi, è sbagliare". Piuttosto, le piacerebbe "fare una bella cosa in teatro o al cinema in Italia".

Quanto alle voci sulla possibilità che sia nata uomo, ribadisce: "Sai che oggi vanno di moda le fake news, io sono stata una delle prime fake news, ma l'ho sfruttata alla grande.

Pensavano di danneggiarmi e invece li ringrazio, perché 40 anni dopo ancora se ne parla e io continuo a lavorare". (ANSA).