"Amici" verso il serale con 18 allievi in gara

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Da domenica 13 marzo Amici, il talent di Maria De Filippi, si avvierà verso il serale: si formeranno tre squadre, con la divisione dei ragazzi con i loro prof di riferimento. Sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5, avrà inizio la fase serale del programma.

Sono 18 gli allievi in gara a contendersi la vittoria: i cantanti Aisha, Albe, Alex, Calma, Crytical, Gio Montana, LDA, Luigi e Sissi, i ballerini Alice, Carola, Christian, Dario, John Erik, Leonardo, Michele, Nunzio e Serena. Sei i prof della scuola: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi.

Amici è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, produttore esecutivo Paola Di Gesu, regia di Andrea Vicario. (ANSA).