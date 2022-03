"La persona peggiore del mondo", il film di Joachim Trier su Sky

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dopo il successo a Cannes, con la vittoria di Renate Reinsve come miglior attrice, e due candidature agli Oscar© 2022 (miglior film internazionale e migliore sceneggiatura originale) arriva in prima tv domenica 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand, LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO, intensa pellicola del regista scandinavo Joachim Trier (tra i suoi successi Thelma e Segreti di famiglia). Diviso in capitoli, il film di Trier racconta la storia di Julie, giovane millennial, donna libera, imprevedibile e contraddittoria, alle prese con i problemi della sua generazione. LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO è uno dei cinque titoli in concorso quest'anno agli Oscar© che nel mese di marzo arriveranno in prima tv sui canali Sky Cinema, in attesa della cerimonia di premiazione della 94/a edizione degli Academy Awards©, che dalle 00.15 della notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Julie (Renate Reinsve) ha quasi trent'anni e non ha ancora scelto la sua strada. È passata dalla facoltà di medicina a quella di psicologia, per poi appassionarsi alla fotografia.

Anche la sua vita sentimentale non è da meno, finché non incontra Axel (Anders Danielsen Lie), autore di fumetti underground. Julie però è ancora irrequieta e finisce per legarsi a Eivind (Herbert Nordrum), sconosciuto incontrato ad una festa. Ma l'educazione sentimentale e alla vita di Julie non è ancora terminata. (ANSA).