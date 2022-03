Gallavotti, continuiamo a sperare nel bisogno di conoscenza

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'ultima cosa che mi sarei aspettata dopo la pandemia era una guerra. Avevamo tutti sperato che la pandemia ci facesse vedere l'importanza di affrontare uniti i problemi, come il nodo enorme dei cambiamenti climatici.

Possiamo solo continuare a sperare che il bisogno di conoscenza ci unisca". Lo dice all'ANSA Barbara Gallavotti, biologa, giornalista, saggista e divulgatrice scientifica, al debutto il 12 marzo su Rai3 in prima serata con "Quinta Dimensione - Il futuro è già qui" , che in quattro puntate monotematiche racconterà ciò che avviene alle frontiere della ricerca scientifica. La guerra in Ucraina, sottolinea "ha causato anche la reazione ferma contro il conflitto di molti scienziati e artisti russi. Tuttavia per la prima volta una crisi come questa colpisce direttamente anche la comunità scientifica. Varie istituzioni, come il Cern, stanno bloccando nuove collaborazioni con scienziati e istituti di ricerca russi. Non era mai successo neanche con la Guerra Fredda. Si può capire la difficoltà di collaborare su un qualsiasi piano istituzionale in un momento così drammatico, ma è lo stesso qualcosa di molto triste e scioccante". In 'Quinta dimensione', la prima puntata sarà dedicata alla grande emergenza degli ultimi due anni, la pandemia. Fra i protagonisti del racconto, l'immunologo consigliere del presidente americano per la lotta al Covid Anthony Fauci; Kathrin Summermatter alla guida del Biosafety Center di Berna; il virologo Alessandro Marcello; Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza; Marco Cavalieri, responsabile per i vaccini dell'Ema. "Non dobbiamo dimenticarci che il covid è ancora presente - aggiunge -. Dobbiamo continuare a stare attenti". Il programma nella seconda puntata punterà l'attenzione sulla lunga giovinezza, "uno dei grandi sogni dell'umanità"; nella terza sulla sostenibilità, "un tema che al momento, con la guerra, è rimesso seriamente in discussione, pur restando la necessità assoluta di fare a meno dei combustibili fossili se vogliamo continuare a vivere decentemente sul nostro pianeta" e nella quarta "sul dna, parlando ad esempio delle nuove frontiere terapeutiche". (ANSA).