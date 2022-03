Addio a Emilio Delgado, per 45 anni Luis in Sesame Street

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAR - Per 45 anni è stato una presenza affettuosa nella vita di milioni di bambini: a 81 anni è scomparso Emilio Delgado, il Luis Rodriguez, proprietario del negozio di riparazioni in 'Sesamo apriti' (Sesame Street), il programma televisivo educativo per bambini, diventato famoso per la partecipazione dei pupazzi Muppet. Era malato di cancro. Con Luis, Delgado, di origini messicane, ebbe la possibilità di interpretare un personaggio ispanico fuori dagli stereotipi, in un'epoca in cui tali rappresentazioni erano significativamente limitate. "Mancava davvero una rappresentazione di persone reali - disse in un'intervista nel 2021 - la maggior parte dei ruoli disponibili erano o per fuorilegge o per membri di bande".

Delgado entrò a Sesame Street nel 1971 con la terza stagione.

E come egli stesso disse, i produttori accolsero il suo suggerimento di disseminare termini spagnoli nel copione. "La prima volta che vidi passare Big Bird (italianizzato Bibo, il pupazzo simile a un grande uccello giallo, alto circa due metri e mezzo, ndr) la mia battuta era 'Big Bird!', ma non dissi Bird, bensì 'pájaro!' (spagnolo per uccello, ndr)". (ANSA).