un nuovo documentario su campione F1 Lewis Hamilton

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La vita e la carriera leggendarie del sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, che ha infranto record e barriere diventando uno dei più grandi piloti di Formula 1 della storia.

Apple TV+ ha annunciato un nuovo documentario sul grande sportivo, che offrirà uno sguardo completo su Hamilton e il suo team, dentro e fuori la pista, insieme alle testimonianze di tante celebrità.

Hamilton ha tracciato un sentiero inesplorato a livello professionale, sociale e culturale e ha trasformato lo sport su scala globale. Nato in una famiglia della classe operaia, Lewis è riuscito in uno sport in cui le probabilità di successo erano ridotte, ma in cui il suo talento brillava, permettendogli di dominarne le competizioni per oltre un decennio. Hamilton è attualmente l'unico pilota nero a correre nella serie di Formula 1. Nel corso della sua carriera ha abbracciato ciò che lo rendeva diverso e la sua ascesa al vertice lo ha reso ferocemente impegnato a utilizzare la sua posizione per influenzare un cambiamento positivo per le generazioni future.

Il documentario sarà prodotto da Lewis Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films e One Community. I produttori esecutivi saranno Richard Plepler per conto della sua Eden Productions e Scott Budnick. Matt Kay curerà la regia. (ANSA).